Program telewizyjny na piątek, 21.07.2023. Co warto obejrzeć w piątek, 21.07.2023 w TV?

Program tv na piątek, 21.07.2023 r.: W wyniku misternej intrygi Kwinty Kramer trafia do więzieniu o zaostrzonym rygorze. Podczas jednego ze spacerów niejaki Sztyc proponuje byłemu bankierowi ucieczkę w zamian za połowę ocalonego przed konfiskatą szwajcarskiego konta. Kramer wyraża zgodę. Po kilku dniach do więzienia przyjeżdża kobieta podająca się za hrabinę Żwirską. Terroryzuje naczelnika Twardyjewicza i umożliwia Kramerowi ucieczkę. Ten od razu zaczyna knuć plan zemsty na kasiarzu, który, niczego nie podejrzewając, prowadzi spokojne życie hodowcy warzyw.

„Vabank II, czyli riposta” - TVP Kultura, godz. 20:00 Wojownik William zostaje uwięziony w Wielkim Murze. Odkrywa tajemnicę jednego z cudów świata. Dołącza do ogromnej armii, by zmierzyć się z siłą pozornie nie do powstrzymania. Wojna zadecyduje o losach ludzi, a elita wojowników będzie próbowała uczynić z Wielkiego Muru ostatni bastion ludzkości.

„Wielki mur” - TVN, godz. 20:00

Dawno temu na bagnach żył ogr Shrek, którego błogą samotność nagle zakłóciła inwazja dokuczliwych postaci z bajek. Wszystkie zostały wygnane ze swego królestwa przez złego Lorda Farquaada. Shrek, chcąc ocalić ich i swój dom, dogaduje się z Farquaadem i wyrusza na ratunek pięknej księżniczce Fionie, która ma być przyszłą żoną lorda. Podczas misji może liczyć na towarzystwo przemądrzałego Osła, który zrobi dla Shreka wszystko z wyjątkiem wytrwania w milczeniu.

„Shrek” - Polsat, godz. 20:05 Rocky Balboa jest nieznanym bokserem mieszkającym w Filadelfii. Na co dzień zajmuje się ściąganiem długów. Wciąż jednak marzy o prawdziwej karierze bokserskiej. Pewnego dnia do miasta przyjeżdża mistrz wagi ciężkiej Apollo Creed. Jego menedżer postanawia zorganizować walki. Rocky podejmuje wyzwanie. Rozpoczyna intensywny trening. Noszący przydomek "Włoski Ogier" pięściarz staje się coraz popularniejszy. Telewizja przygotowuje reportaż z ćwiczeń Rocky'ego. Wreszcie dochodzi do decydującego starcia Balboy z Creedem. Stawką jest 150 tys. dolarów.

„Rocky” - TV Puls, godz. 22:00

Eliot Carver, właściciel światowej sieci medialnej, dąży do wywołania napięć politycznych i militarnych, które stanowiłyby cenny materiał dla środków masowego przekazu będących w jego władaniu. Realizuje plan z paranoiczną dokładnością i niemal doprowadza do wybuchu wojny między Chinami i Wielką Brytanią. W odpowiednim momencie do akcji wkracza agent 007 James Bond, który z pomocą agentki chińskiego wywiadu, pułkownik Wai-Lin, zamierza stoczyć pojedynek z magnatem prasowym.

„Jutro nie umiera nigdy” - TVP 1, godz. 23:50

