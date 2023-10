Program telewizyjny na piątek, 27.10.2023. Co warto obejrzeć we piątek, 27.10.2023 w TV?

Dalsze przygody jednej z najpopularniejszych bohaterek komedii romantycznych, Bridget Jones. Bridget (Zellweger) jest w związku z Markiem Darcym (Colin Firth), ale niszczy go swoja nadmierną i nieuzasadnioną zazdrością. Dodatkowo z powrotem wiąże się z byłym chłopakiem, Danielem (Grant) i jedzie z nim do Tajlandii. Tam trafia do więzienia...

„Bridget Jones: W pogoni za rozumem” – TVN 7, godz. 20:00

Jeden z najlepszych zawodników na świecie, Youri Boyka, wiele lat spędził w rosyjskim więzieniu, a teraz stara się zacząć życie od nowa. Swoje umiejętności chce wykorzystać, startując w prestiżowym turnieju MMA na Węgrzech. Podczas starcia na ringu jego przeciwnik niespodziewanie pada na deski i umiera. Youri wyrusza do Rosji, by prosić o wybaczenie wdowę po zmarłym rywalu. Gdy odkrywa, że Alma ma kłopoty z miejscową mafią, postanawia stanąć do walki o jej wolność.

„Champion IV: Walka o honor” – TV Puls , godz. 20:00