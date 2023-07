Program telewizyjny na piątek, 28.07.2023. Co warto obejrzeć w piątek, 28.07.2023 w TV?

Program tv na piątek, 28.07.2023 r.:

Nowożeńcy Shrek i Fiona po powrocie z podróży poślubnej dostają zaproszenie od rodziców Fiony - króla i królowej Zasiedmiogórogrodu. Rodzice doznają szoku na widok wybranka swojej córki. Zyskanie sympatii teściów to nie lada wyzwanie, tym bardziej gdy okazuje się, że król miał w planach oddać rękę córki komu innemu. Opowieść o ogrze bazuje na popkulturowych kliszach, stając się przy okazji jedną z ikon popkultury. Najbardziej dochodowa animacja wszech czasów.

„Shrek 2” – Polsat, godz. 20:50

Historia płatnej zabójczyni. Jej obsesją jest odnalezienie i zniszczenie ludzi, którzy zamordowali jej rodziców. Wśród morderców do wynajęcia Cataleya należy do najlepszych. Jest niezwykle skuteczna. Z każdym wykonanym zleceniem zabójczyni zbliża się do celu.

„Colombiana” – TVN, godz. 20:00