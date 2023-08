Program telewizyjny na piątek, 4.08.2023. Co warto obejrzeć w piątek, 4.08.2023 w TV?

Program tv na piątek, 4.08.2023 r.:

Ostatnia część bijących rekordy popularności, zwariowanych przygód ogra i jego przyjaciół. Shrek stał się pantoflarzem, który zmaga się z szarą codziennością i tęskni za starym życiem. Pewnego dnia zmęczony rutyną bohater zawiera pakt z podstępnym karłem i ląduje w alternatywnej wersji Zasiedmiogórogrodu. Musi odwrócić zaklęcie i wyjść cało z opresji.

„Shrek Forever” - Polsat, godz. 20:05

Umierający cesarz Marek Aureliusz chce uczynić generała Maksimusa następcą. Nie podoba się to prawowitemu dziedzicowi Kommodusowi, który postanawia pozbyć się rywala, skazując generała i jego rodzinę na zagładę. Maksimusowi cudem udaje się uciec. Jednak wojownik trafia do niewoli, gdzie zostaje wyszkolony na gladiatora. Powraca do Rzymu, by pomścić zamordowanych bliskich.

„Gladiator” - TVN, godz. 20:00

Druga część kultowej komedii sensacyjnej. Axel Foley (Murphy), nieobliczalny detektyw z Detroit, ponownie zjeżdża do Beverly Hills, by pomóc unieszkodliwić bandytów, odpowiedzialnych za ciężkie zranienie przyjaciela, kapitana Bogomila. Miejscowa policja znów przeżywa ciężkie chwile.

„Gliniarz z Beverly Hills 2” - TV Puls, godz. 20:00