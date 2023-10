Program telewizyjny na poniedziałek, 09.10.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 09.10.2023 w TV?

Każdy koncert Dody to spektakularne widowisko. Niezwykle ważnym elementem występów artystki jest choreografia, którą zawsze szlifuje do perfekcji i dotyczy to nie tylko tancerzy, ale też jej samej. Tym razem Doda postanowiła poszukać talentów tanecznych także poza branżą. Młodzi ludzie wystąpią z nią w serii wyjątkowych koncertów. Widzowie mają okazję zobaczyć, jak piosenkarka przygotowuje się do występów wraz z wybraną przez siebie ekipą. „Doda. Dream Show” – Polsat, godz. 20:05

Bartek po rozstaniu z Ulą jest załamany i w końcu opowiada o swoich problemach Tadeuszowi. Później Lisiecki spotyka się z Beatą, która próbuje namówić go do walki z żoną w sądzie o prawo do opieki nad Kalinką. Gdy do rozmowy włącza się Jarek - partner Beaty - od razu wybucha kłótnia, a nawet dochodzi do bójki, po której Bartek trafia do aresztu. Ola niszczy suknię ślubną Jagody, wrzucając kreację do ogniska. Wcześniej dziewczyna zagląda do nowożeńców, by dać im w prezencie własnoręcznie zrobione przetwory, do których dorzuca silny lek psychotropowy. A gdy jednego z jej "specjałów" próbuje Modry, od razu zaczyna się źle czuć.

„M jak miłość” – TVP 2, godz. 20:55