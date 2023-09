Program telewizyjny na poniedziałek, 11.09.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 11.09.2023 w TV?

Przed nami poniedziałek, 11 września. Dzisiaj w telewizji czeka na was szeroki wybór filmowych hitów, a także kolejny odcinek nowego show Polsatu „Doda. Dream Show”. Zobaczcie, co warto obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na poniedziałek, 11.09.2023.

Program tv na poniedziałek, 11.09.2023 r.: Grupa terrorystów kradnie technologię, która w ich rękach może zagrozić istnieniu ludzkości, porywają też córkę szefa firmy odpowiedzialnej za wynalazek, aby zmusić miliardera do podania kodu uaktywniającego. Mężczyzna nie zamierza ulec porywaczom i w ślad za nimi wysyła grupę najemników.

„Plan ocalenia” – TV Puls, godz. 20:00 Każdy koncert Dody to spektakularne widowisko. Niezwykle ważnym elementem występów artystki jest choreografia, którą zawsze szlifuje do perfekcji i dotyczy to nie tylko tancerzy, ale też jej samej. Tym razem Doda postanowiła poszukać talentów tanecznych także poza branżą. Młodzi ludzie wystąpią z nią w serii wyjątkowych koncertów. Widzowie mają okazję zobaczyć, jak piosenkarka przygotowuje się do występów wraz z wybraną przez siebie ekipą.

„Doda. Dream Show” – Polsat, godz. 20:05

W Gotham City wciąż jest niebezpiecznie. Mimo iż Batman z pomocą porucznika Jima Gordona i prokuratora okręgowego Harveya Denta zdołali rozbić najgroźniejsze organizacje przestępcze, na horyzoncie pojawia się nowy, szczególnie niebezpieczny wróg, znany mieszkańcom jako Joker. Ten przebiegły i bezwzględny psychopata zamierza doprowadzić do anarchii w mieście, a Batmana zmusić do przejścia na ciemną stronę mocy i sprawić, by stał się złoczyńcą wszech czasów.

„Mroczny rycerz” – TVN 7, godz. 21:00 W wieżowcu japońskiej korporacji w Los Angeles trwa świąteczne przyjęcie. Wśród pracowników jest żona Johna McClane'a, policjanta z Nowego Jorku, który przyleciał do Kalifornii. W tym czasie do wieżowca przedostają się terroryści, chcący zrabować ze skarbca kilka milionów dolarów. Nie przewidzieli tylko, że w labiryncie pięter i korytarzy ukrył się McClane. Rozpoczyna się pojedynek.

„Szklana pułapka” – Polsat, godz. 21:05

Trzy przyjaciółki z Los Angeles uwielbiają bawić się na mieście, gdzie podrywają mężczyzn, by później ich porzucić. Prym wiedzie atrakcyjna Christina, która bez skrupułów wykorzystuje swoje atuty do czerpania z przyjemności oferowanych przez mężczyzn pełnymi garściami. Wszystko zmienia się, gdy na horyzoncie pojawia się prawdziwa miłość. Niestety, wybranek jej serca po wspólnym wieczorze wyjeżdża z miasta. Christina postanawia go odszukać.

„Ostrożnie z dziewczynami” – Super Polsat, godz. 22:05 János Esterházy w latach 30. XX w. zrobił błyskotliwą karierę polityczną, chociaż nie był karierowiczem. Mimo że już w młodości znalazł się wśród liderów polityki mniejszości węgierskiej w Słowacji, miał odwagę odrzucić prośbę prezydenta Benesza o objęcie stanowiska ministra. Gdyby przyjął propozycję, musiałby zrezygnować z walki o mniejszość węgierską. Nie przyjął też propozycji Niemców, którzy chcieli, by odgrywał aktywną rolę w osłabianiu Czechosłowacji.

„Tryptyk. Życie i męczeństwo Jánosa Esterházyego” – TVP 1, godz. 22:35

Sprawdź pełny program telewizyjny na poniedziałek, 11.09.2023

Monika Richardson