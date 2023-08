Program telewizyjny na poniedziałek, 14.08.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 14.08.2023 w TV?

Program tv na poniedziałek, 14.08.2023 r.:

Wiek XVII. Dwóch młodych jezuitów pokonuje tysiące kilometrów, by potajemnie przedostać się do Japonii, gdzie toczy się bezwzględna walka z chrześcijaństwem. Misjonarze poszukują nauczyciela - słynącego z odwagi kapłana, o którym krążą plotki, że wyrzekł się wiary katolickiej i został buddyjskim mnichem. To, czego doświadczają, wystawia ich umiejętności przetrwania, a także wszystko, w co wierzą, na najcięższą próbę.

„Milczenie” - TVP Kultura, godz. 20:00

Światowej sławy profesor w dziedzinie symboliki, Robert Langdon, budzi się w jednym z florenckich szpitali. Przerażony nie wie, co się wokół niego dzieje. W końcu uświadamia sobie, że cierpi na amnezję. Profesor znajduje w marynarce tajemniczy przedmiot i usiłuje rozwikłać jego zagadkę. Nadzieję na odzyskanie pamięci widzi w uzdolnionej lekarce, Siennie Brooks. Razem z nią przemierza Europę, próbując powstrzymać szaleńca, który chce zarazić ludzkość śmiertelnym wirusem.

„Inferno” - Polsat, godz. 20:00