Program telewizyjny na poniedziałek, 18.09.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 18.09.2023 w TV?

Program tv na poniedziałek, 18.09.2023 r.:

Aneta, Olek oraz Marcin świętują z dziećmi trzeciego maja, ale zabawę od początku zakłócają im rodzinne problemy. Najpierw Maja wyznaje ojcu, że widziała Izę w ramionach Radka i że nie chce mieć nowego taty. A później o romansie matki dowiaduje się Szymek. On również jest w szoku. Wieczorem Marcin kolejny raz pomaga Kamie. Tancerka prosi detektywa, by przyjechał do bistro Kingi i zapewnił ochronę jej oraz dziewczynom, z którymi świętuje wieczór panieński koleżanki. Chodakowski nie tylko spędza z Kamą niemal całą noc, ale też dostaje zaproszenie do jej sypialni. Romantyczny nastrój jednak pryska, gdy detektyw odkrywa, że dziewczyna nie mieszka sama, co dotąd przed nim ukrywała.

„M jak miłość” – TVP 2, godz. 20:55