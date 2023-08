Program telewizyjny na poniedziałek, 21.08.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 21.08.2023 w TV?

Baby jest utalentowanym młodym kierowcą, który zarabia na życie, biorąc udział w napadach. Jego zadanie jest zawsze takie samo - jak najszybsze zabranie ekipy z miejsca zdarzenia. Wielką pasją chłopaka jest muzyka. Kiedy poznaje dziewczynę marzeń - Deborah - postanawia porzucić działalność przestępczą i zacząć żyć normalnie. Szybko okaże się, że nie będzie to takie łatwe. Szef mafii zmusza go do udziału w jeszcze jednym skoku. „Baby Driver” - Polsat, godz. 20:00

Tytułowym bohaterem jest nauczyciel plastyki, który prowadzi zupełnie inny tryb życia niż jego ojciec - artysta malarz. Kiedy senior ma drugi zawał serca, Juliusz będzie musiał znaleźć sposób na to, by chciał zmienić styl życia. Przypadkowo poznana beztroska lekarka weterynarii może okazać się wspaniałą motywacją. Jednak prawdziwe problemy pojawią się niebawem. „Juliusz” - TVN 7, godz. 20:00

Koniec XIX w. Tess, piękna córka farmera, zostaje przyjęta na służbę w zamku Trantridge. Zakochuje się w kuzynie Alecu. W wyniku romansu zachodzi w ciążę, ale traci dziecko. Odchodzi z zamku, by podjać pracę na farmie. Zakochuje się w synu pastora, Angelu, i poślubia go. Gdy wyjawia mu prawdę o swojej przeszłości, młodzieniec oznajmia, że nigdy jej nie wybaczy i wyjeżdża do Brazylii. W czasie jego nieobecności Tess wznawia romans z Aleckiem. Rok później Angel wraca do Anglii.

„Tess” - TVP Kultura, godz. 20:00

Parodia dokumentu przedstawiająca Borata, "szóstego co do popularności człowieka" w Kazachstanie i dziennikarza państwowej telewizji, który dla powiększenia dobrobytu swojego narodu chce u źródeł zaczerpnąć wiedzy o kulturze amerykańskiej.

„Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej” - Fox Comedy, godz. 21:00