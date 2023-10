Program telewizyjny na poniedziałek, 23.10.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 23.10.2023 w TV?

Mike Fallon jest mistrzem w morderstwach na zlecenie, które pozoruje na wypadki. W jego profesji nie ma miejsca na sentymenty. Jednak kiedy pewnego dnia to jego ukochana pada ofiarą zabójcy, Fallon, wiedząc, że sprawcą jest jeden z jego kolegów po fachu, staje po drugiej stronie barykady. Wraz z przyjaciółką zamordowanej rozpoczyna poszukiwania winnego, by pomścić śmierć miłości swojego życia. „Pan Wypadek” - TV Puls, godz. 20:00

Klaudia El Dursi zaprosiła kolejną grupę singli do luksusowej willi nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Uczestnicy programu mają tylko kilka dni, by stworzyć udane związki. Postarają się przetrwać cotygodniowe Rajskie Rozdania. Panama to idealna sceneria dla rodzących się uczuć, stanowi również tło dla miłosnych intryg, przyjacielskich układów i przemyślanych strategii. Nowi uczestnicy zaskoczą widzów.

„Hotel Paradise - Rajskie Rozdanie” - TVN 7, godz. 20:00

Każdy koncert Dody to spektakularne widowisko. Niezwykle ważnym elementem występów artystki jest choreografia, którą zawsze szlifuje do perfekcji i dotyczy to nie tylko tancerzy, ale też jej samej. Tym razem Doda postanowiła poszukać talentów tanecznych także poza branżą. Młodzi ludzie wystąpią z nią w serii wyjątkowych koncertów. Widzowie mają okazję zobaczyć, jak piosenkarka przygotowuje się do występów wraz z wybraną przez siebie ekipą.

„Doda. Dream Show” - Polsat, godz. 20:05