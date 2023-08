Program telewizyjny na poniedziałek, 28.08.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 28.08.2023 w TV?

Program tv na niedzielę, 27.08.2023 r.:

Film oparty na faktach. Rywalizacja w świecie motoryzacji. Ford rzuca wyzwanie marce Ferrari. Do decydującego starcia dojdzie podczas wyścigu Le Mans, w którym dotychczas zwyciężały samochody włoskiego koncernu. Ford liczy, że konstruktor Carroll Shelby i kierowca Ken Miles zapewnią mu triumf.

„Le Mans '66” - Polsat, godz. 20:00

Jasmine jest żoną przystojnego i ambitnego biznesmena Hala. Mąż wprowadził ją do najwyższych kręgów towarzyskich Nowego Jorku i przyzwyczaił do luksusu. Kiedy Hal zostaje aresztowany pod zarzutem malwersacji, a jego konta zablokowane, jej świat się wali. Jasmine postanawia wyjechać z miasta i udać się do San Francisco, gdzie mieszka jej siostra, Ginger. W poszukiwaniu właściwego mężczyzny udaje się na przyjęcie, na którym poznaje dystyngowanego dyplomatę, Dwighta. By utrzymać jego zainteresowanie, zmyśla alternatywną historię swojego życia.

„Blue Jasmine” - TVP Kultura, godz. 20:00