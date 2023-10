Program telewizyjny na poniedziałek, 30.10.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 30.10.2023 w TV?

Program tv na poniedziałek, 30.10.2023 r.:

Harlan Banks jest złodziejem i mistrzem w swoim fachu. Jego dziewczyna, Jada, chce, by znalazł sobie jakieś uczciwe zajęcie. Ale to się nie udaje. Harlan zostaje wrobiony w kradzież pieniędzy z kasyna i trafia do więzienia. Tam poznaje gangstera Ice Koola, z którym planuje ucieczkę i zemstę na ludziach, którzy go wrobili.

„Prowokacja” – TV Puls, godz. 20:00

Ostatni rok XII wieku. Łucznik Robin Longstride służy u boku króla Ryszarda Lwie Serce. Gdy monarcha ginie w bitwie, Robin odchodzi z armii. Wraz z nim do Anglii wracają trzej kompani. Po drodze są świadkami napadu na sir Roberta Loxleya, eskortującego koronę poległego króla. Umierający rycerz prosi, by Robin zawiózł jego miecz ojcu, sir Loxleyowi z Nottingham. Robin z drużyną przebierają się za sir Roberta i jego rycerzy, by przewieźć do Anglii insygnia Ryszarda Lwie Serce.

„Robin Hood” – Polsat, godz. 20:05