Program telewizyjny na poniedziałek, 31.07.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 31.07.2023 w TV?

Program tv na poniedziałek, 31.07.2023 r.:

Po ostatnim starciu Autobotów i Deceptikonów, które ocaliło świat, miasto pozostało zrujnowane. Pewna grupa chce przejąć kontrolę nad biegiem historii. Optimus Prime i Autoboty powstają. Z pomocą ludzi, zwłaszcza Cade'a Yeagera, stają przed przerażającym wyzwaniem. Starcie dobra ze złem prowadzi do kulminacyjnej bitwy.

„Transformers: Wiek zagłady” – Polsat, godz. 20:00

Hania to początkująca dziennikarka. Wiedzie spokojne życie i właśnie przygotowuje się do ślubu. Sytuacja zmienia się za sprawą powrotu do kraju znanego tancerza i choreografa - Jana Kettlera. To ojciec Hani, który przed laty porzucił jej matkę. Aby dowiedzieć się czegoś o tacie, dziewczyna zapisuje się na prowadzony przez niego kurs tańca.

„Kochaj i tańcz” – TVN 7, godz. 20:00