Program telewizyjny na poniedziałek, 4.09.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 4 września?

Program tv na poniedziałek, 4.09.2023 r.:

Każdy koncert Dody to spektakularne widowisko. Niezwykle ważnym elementem występów artystki jest choreografia, którą zawsze szlifuje do perfekcji i dotyczy to nie tylko tancerzy, ale też jej samej. Tym razem Doda postanowiła poszukać talentów tanecznych także poza branżą. Młodzi ludzie wystąpią z nią w serii wyjątkowych koncertów. Widzowie mają okazję zobaczyć, jak piosenkarka przygotowuje się do występów wraz z wybraną przez siebie ekipą.

„Doda. Dream Show” - Polsat, godz. 20:05

Kwiecień 1942 roku. Atlantyk, wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Oddziały marynarki wojennej USA toczą bitwę z Niemcami. Amerykanie nie mogą złamać niemieckich szyfrów, tymczasem hitlerowskie łodzie podwodne niszczą każdy napotkany okręt aliantów. Kiedy niemiecki U-571 zostaje storpedowany, Amerykanie postanawiają wysłać na miejsce zdarzenia okręt S-33 udający łódź ratunkową wroga.

„U-571” - Ale kino+, godz. 20:10