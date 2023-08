Program telewizyjny na sobota, 26.08.2023. Co warto obejrzeć w sobotę, 26.08.2023 w TV?

Program tv na sobotę, 26.08.2023 r.:

Czarnoksiężnik Gellert Grindelwald został schwytany z pomocą Newta Scamandera, ale szybko udało mu się uciec z aresztu. Teraz zajmuje się zjednywaniem sobie nowych zwolenników, chcąc wynieść czarodziejów ponad wszystkie niemagiczne istoty. Jedyną osobą, która może pokrzyżować plany złoczyńcy, jest jego były przyjaciel Albus Dumbledore. Z pomocą przychodzi mu jego były uczeń Newt. Chłopak nie zdaje sobie jednak sprawy, jakie niebezpieczeństwo na jego czyha.

„Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” - TVN 7, godz. 20:00

Charlie już od lat żyje na marginesie świata. Uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką. Wie, że czeka go niesłychanie trudne spotkanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.

„Wieloryb” - CANAL+, godz. 21:00