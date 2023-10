Program telewizyjny na sobotę, 07.10.2023. Co warto obejrzeć w sobotę, 07.10.2023 w TV?

Program tv na sobotę, 07.10.2023 r.:

Diabolina była niegdyś dzielną i dobrą dziewczyną. Gdy jej leśna kraina została zaatakowana przez ludzi, wykazała się bohaterstwem, stając w jej obronie. Niestety, zło i niegodziwość, których była świadkiem w czasie wojny, zmieniły jej serce - stała się okrutną czarownicą. Żądna zemsty na władcy wrogiego królestwa Diabolina rzuca klątwę na jego nowo narodzoną córkę Aurorę. W miarę upływu lat kobieta zauważa, że królewna może przyczynić się do zakończenia wojny.

„Czarownica” – Polsat, godz. 20:00

Widowisko muzyczne, podczas którego trenerzy szukają najlepszego głosu w Polsce. W trakcie przesłuchań artyści nie widzą uczestników. Jeśli trenera zachwyci czyjś głos, może on pozyskać tę osobę do drużyny. Program składa się z kilku etapów. Nagrodą dla zwycięzcy jest międzynarodowy kontrakt płytowy.

„The Voice of Poland” – TVP 2, godz. 20:00