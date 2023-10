Program telewizyjny na sobotę, 14.10.2023. Co warto obejrzeć w sobotę, 14.10.2023 w TV?

Program tv na sobotę, 14.10.2023 r.:

Widowisko muzyczne, podczas którego trenerzy szukają najlepszego głosu w Polsce. W trakcie przesłuchań artyści nie widzą uczestników. Jeśli trenera zachwyci czyjś głos, może on pozyskać tę osobę do drużyny. Program składa się z kilku etapów. Nagrodą dla zwycięzcy jest międzynarodowy kontrakt płytowy.

„The Voice of Poland” – TVP2, godz. 20:00

Podczas castingów jury wyłania grono obiecujących kandydatów do tytułu "Top Model". Liczy się nie tylko sylwetka, ale także osobowość, pracowitość i pasja. W tej edycji na wybraną grupę uczestników czekają nowe wyzwania, a każde jest inspirowane profesjonalną pracą w branży modowej. W programie pojawią się także goście specjalni i eksperci.

„Top Model” – TVN, godz. 20:00

Wpływy lorda Voldemorta rosną. Jego zwolennicy grają coraz istotniejsze role w Ministerstwie Magii. Po śmierci Dumbledore'a dyrektorem szkoły w Hogwarcie zostaje poplecznik Księcia Ciemności - Severus Snape. Harry, Ron i Hermiona opuszczają Hogwart i rozpoczynają misję zleconą im przez Dumbledore'a. Chcą znaleźć horkruksy, tajemnicze przedmioty, w których polujący na nich Voldemort ukrył część swojej duszy.

„Harry Potter i Insygnia Śmierci, cz. 1” – TVN7, godz. 20:00