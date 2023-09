Program telewizyjny na sobotę, 16.09.2023. Co warto obejrzeć w sobotę, 16.09.2023 w TV?

Przed nami sobota, 13 września. Dzisiaj w telewizji czeka na was szeroki wybór filmowych hitów, a także kolejne Przesłuchania w ciemno w „The Voice of Poland 14”. Zobaczcie, co warto obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na sobotę, 16.09.2023.

Program tv na sobotę, 16.09.2023 r.: Trzecia część historii o młodym czarodzieju. Trzynastoletni Harry Potter wraz Ronem i Hermioną po wakacjach przyjeżdżają do Hogwartu, by hucznie rozpocząć trzeci rok nauki. Poruszenie wśród czarodziejów wywołała informacja, że z pilnie strzeżonego więzienia w Azkabanie zbiegł groźny Syriusz Black. O uciekinierze mówi się, że przyczynił się do śmierci rodziców Harry'ego, więc teraz nastolatkowi grozi niebezpieczeństwo.

„Harry Potter i więzień Azkabanu” – TVN 7, godz. 20:00 II wojna światowa. Amerykańscy żołnierze walczą z Japończykami na Pacyfiku. Strategicznym celem jest japońska wyspa Okinawa. Wśród Amerykanów jest sanitariusz Desmond Thomas Doss, który chciał zostać lekarzem, ale nie zdołał zrealizować tego marzenia. Wstąpił do armii. Ze względu na osobiste przekonania i religię Desmond różni się od towarzyszy broni - zamiast zabijać, chce ratować ludzi. Odmawia noszenia broni. Jest uważany za tchórza, jednak szybko udowadnia swoją wartość.

„Przełęcz ocalonych” – TVP Kultura, godz. 20:00

Czternasta edycja muzycznego talent show i kolejne Przesłuchania w ciemno. Widowisko muzyczne, podczas którego trenerzy szukają najlepszego głosu w Polsce. W trakcie przesłuchań artyści nie widzą uczestników. Jeśli trenera zachwyci czyjś głos, może on pozyskać tę osobę do drużyny. Program składa się z kilku etapów. Nagrodą dla zwycięzcy jest międzynarodowy kontrakt płytowy.

„The Voice of Poland” – TVP 2, godz. 20:00 Dramat wojenny przedstawiający starcie amerykańskiej floty z Cesarską Marynarką Wojenną Japonii, które było punktem zwrotnym działań wojennych podczas II wojny światowej na Pacyfiku. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film opowiada historię przywódców i żołnierzy, którzy wykorzystali instynkt, hart ducha i odwagę, aby pokonywać wszelkie przeciwności losu.

„The Voice of Poland” – TVP 1, godz. 21:30

Phil, Stu, Doug i Alan dalej trzymają się razem. Po śmierci ojca Alan przeżywa załamanie nerwowe. Żeby mu pomóc, koledzy postanawiają odwieźć go do ośrodka na odwyk. W tym samym czasie z tajskiego więzienia ucieka Leslie Chow. Co gorsza, w trakcie podróży mężczyźni zostają napadnięci, a Douga porywają gangsterzy.

„Kac Vegas III” – TVN, godz. 21:35

Nauczycielka Ania szuka mężczyzny marzeń na portalach randkowych. Przez przypadek spotyka showmana Tomka, który prowadzi popularny i kontrowersyjny program telewizyjny. Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani Tomek wpada na pomysł, aby Ania została bohaterką jego show - ona będzie umawiać się na randki przez Internet, a on w programie pokaże prawdziwe oblicze facetów flirtujących w sieci. Randkowe niepowodzenia Ani szybko są hitem.

„Planeta singli” – Polsat, godz. 22:40

Sprawdź pełny program telewizyjny na sobotę, 16.09.2023

