Program telewizyjny na sobotę, 19.08.2023. Co warto obejrzeć w sobotę, 19.08.2023 w TV?

Program tv na czwartek, 17.08.2023 r.:

Cykl ośmiu widowisk realizowanych w różnych regionach Polski, nawiązujących do tradycji wspólnego śpiewania - biesiada warszawska, śląska, góralska, kresowa, turystyczna, weselna, żeglarska i poprawiny. Tym razem odbędzie się Biesiada Rock'n'rollowa!

„Polskie biediady” – TVP 2, godz. 20:00

Tożsamość Spider-Mana zostaje ujawniona, co powoduje wiele problemów w życiu Petera. W dodatku naraża na niebezpieczeństwo tych, na których mu najbardziej zależy. Zdesperowany Parker prosi doktora Strange'a o pomoc. Niestety, zaklęcie robi dziurę w ich świecie, uwalniając najpotężniejszych złoczyńców. Peter staje przed sporym wyzwaniem, a konsekwencje jego działań będą mieć wpływ na przyszłość jego i multiwersum.

„Spider-Man: Bez drogi do domu” – Polsat, godz. 20:00

Codzienność w domu pełnym dzieci i obowiązków może być uciążliwa. Wiedzą o tym cztery matki, które co dzień mierzą się z niewyspaniem, brakiem czasu i bałaganem. Sztucznym uśmiechem komunikują otoczeniu, że wciąż "dają radę". Mamy dzieci uczęszczających do tego samego przedszkola postanawiają poznać się nieco lepiej. Zostawiają dzieci pod opieką partnerów i wychodzą na wspólną kolację. Jest to okazja do szczerych rozmów i zabawy. W barze poznają przystojnego barmana, Luke'a.

„Mamuśki mają wychodne” – TVN, godz. 20:00