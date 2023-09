Program telewizyjny na sobotę, 2.09.2023. Co warto obejrzeć w sobotę, 2 września?

Dwunasty sezon programu ukazujący zmagania modeli i modelek w drodze po spełnienie marzeń o karierze i sukcesie. Podczas castingów jury wyłania grono obiecujących kandydatów do tytułu "Top Model". Liczy się nie tylko sylwetka, ale także osobowość, pracowitość i pasja. W tej edycji na wybraną grupę uczestników czekają nowe wyzwania, a każde jest inspirowane profesjonalną pracą w branży modowej. W programie pojawią się także goście specjalni i eksperci. „Top Model” - TVN, godz. 20:00

Kolejna edycja cieszącego się ogromną popularnością muzycznego show. To bez wątpienia najsilniejsza marka rozrywkowa Telewizji Polskiej. Program ceniony jest za wysoki poziom wokalny uczestników i kulturę wypowiedzi trenerów, którzy zainicjowali na polskim rynku telewizyjnym nowy styl oceny uczestników: merytoryczny, bez schlebiania niskim gustom. W tej edycji jako trenerów zobaczymy Justynę Steczkowską, Lanberry, Tomsona i Barona oraz Marka Piekarczyka. Show poprowadzi Tomasz Kammel. Na etapie "Przesłuchań w ciemno" nastąpi też zmiana w formule programu, każdy trener zgromadzi piętnastu uczestników, którzy będą walczyć ze sobą w kolejnym etapie, w "podwójnych bitwach". „The Voice of Poland” - TVP 2, godz. 20:00

Rodzina Kevina przygotowuje się do podróży do Francji, gdzie ma spędzić święta Bożego Narodzenia. Gdy chłopak przeszkadza starszemu rodzeństwu i rodzicom, matka poleca mu udać się na poddasze. W dniu wyjazdu wszyscy w pośpiechu opuszczają dom. Dopiero w samolocie odkrywają, że zostawili w domu Kevina. Tymczasem ten, zorientowawszy się, że najbliżsi wyjechali, robi wszystko to, czego zabraniali mu rodzice. Oglądając wiadomości, dowiaduje się, że w okolicy grasują włamywacze.

„Kevin sam w domu” - Polsat, godz. 20:00