Program telewizyjny na sobotę, 21.10.2023. Co warto obejrzeć w sobotę, 21.10.2023 w TV?

Program tv na sobotę, 21.10.2023 r.:

Nagrodzony Oscarem za najlepszą piosenkę debiut reżyserski Bradleya Coopera, pokazujący blaski i cienie show-biznesu. Jack Maine był niegdyś wielką gwiazdą muzyki country, lecz teraz jego kariera nieco przygasa. Pewnego dnia Jack poznaje utalentowaną wokalnie kelnerkę Ally i postanawia pomóc jej wspiąć się na szczyt. Między dwojgiem ludzi rodzi się płomienne uczucie. Ale gdy kariera Ally szybko nabiera tempa, Jackowi coraz trudniej jest pogodzić się z własną porażką.

„Narodziny gwiazdy” - TVN, godz. 21:35

Kolejna edycja cieszącego się ogromną popularnością muzycznego show. The Voice of Poland to bez wątpienia najsilniejsza marka rozrywkowa Telewizji Polskiej. Program jest ceniony za wysoki poziom wokalny uczestników i kulturę wypowiedzi trenerów, którzy zainicjowali na polskim rynku telewizyjnym nowy styl oceny uczestników: merytoryczny, bez schlebiania niskim gustom. W tej edycji jako trenerów zobaczymy: Justynę Steczkowską, Lanberry, Tomsona i Barona oraz Marka Piekarczyka.

„The Voice of Poland” - TVP 2, godz. 20:00