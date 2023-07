Program telewizyjny na sobotę, 22.07.2023. Co warto obejrzeć w sobotę, 22.07.2023 w TV?

Program tv na sobotę, 22.07.2023 r.:

Życie Carrie, Samanthy, Charlotte i Mirandy jest ustabilizowane i dość przewidywalne. Każda z nich coraz częściej z sentymentem wspomina szalone czasy młodości. Dziewczynom potrzeba odpoczynku. Marzą o wyrwaniu się z codzienności, która ogranicza je do roli matek, żon i starych panien. Z pomocą przychodzi Samantha, która proponuje koleżankom wyprawę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kobiety udają się do najbardziej luksusowych, egzotycznych i tętniących życiem miejsc.

„Seks w wielkim mieście II” - TVN, godz. 20:00

Sophie Carter jest współwłaścicielką firmy projektowej w Los Angeles. Poświęca się pracy i czuje się wyczerpana. Postanawia zafundować sobie wreszcie wakacje. Wynajmuje pokój w pensjonacie w Sunset Terrace, gdzie ma nadzieję w końcu wypocząć z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Właściciel pensjonatu, Michael, samotnie wychowuje córkę po śmierci żony. Sophie zaprzyjaźnia się z dziewczynką.

„Wyprawa po miłość” - TVP Kobieta, godz. 21:35