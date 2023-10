Program telewizyjny na sobotę, 28.10.2023. Co warto obejrzeć w sobotę, 28.10.2023 w TV?

Program tv na sobotę, 28.10.2023 r.:

Widowisko muzyczne, podczas którego trenerzy szukają najlepszego głosu w Polsce. W trakcie przesłuchań artyści nie widzą uczestników. Jeśli trenera zachwyci czyjś głos, może on pozyskać tę osobę do drużyny. Program składa się z kilku etapów. Nagrodą dla zwycięzcy jest międzynarodowy kontrakt płytowy.

„The Voice of Poland” - TVP 2, godz. 20:00

Paul Sturges zabiera rodzinę do Meksyku na wakacje. Atrakcją wyprawy ma być wizyta na morskiej platformie wiertniczej. Przebywających w tym miejscu ludzi paraliżuje strach przed legendarnym czarnym demonem. Wkrótce objawia się on pod postacią monstrualnego rekina.

„Czarny demon” - CANAL+, godz. 21:00

James Bond postanawia pomścić ukochaną Vesper, zabijając wszystkich ludzi powiązanych z tajemniczą organizacją, która odpowiada za jej śmierć. Międzynarodowa grupa przestępcza "QUANTUM" lekceważy działania brytyjskich i amerykańskich służb wywiadowczych, zmyślnie zacierając ślady, czym kompromituje agentów. Bondowi towarzyszy piękna i zmysłowa Camille. Oboje mają swoje powody, aby odpowiedzialni za śmierć ich najbliższych zostali zgładzeni. W końcu Bond i Camille udają się na pustynię, gdzie dochodzi do ostatecznej konfrontacji.

„Quantum of Solace” - TVP 1, godz. 21:35