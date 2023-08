Program telewizyjny na sobotę, 5.08.2023. Co warto obejrzeć w sobotę, 5.08.2023 w TV?

Młody Peter Parker przeżywa ekscytująca przygodę z Avengersami, po której wraca do domu. Chłopak za wszelką cenę stara się na nowo przywyknąć do codzienności. Wciąż mieszka z ciotką May i pozostaje pod czujnym okiem mentora - Tony'ego Starka. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się groźny Vulture. Peter musi działać, aby nie stracić wszystkiego, co kocha.

„Spider-Man: Homecoming” - Polsat, godz. 20:05