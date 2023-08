Program telewizyjny na środę, 02.08.2023. Co warto obejrzeć w środę, 02.08.2023 w TV?

W dawnej Ameryce Północnej istnieje państwo Panem, z imponującą stolicą - Kapitolem, otoczoną przez dwanaście dystryktów. Raz w roku każdy dystrykt musi dostarczyć chłopca i dziewczynę, by wzięli udział w Głodowych Igrzyskach - turnieju na śmierć i życie. Katniss prześladują wspomnienia związane z udziałem w krwawych zmaganiach. Prezydent Snow przystępuje do organizacji turnieju, w którym zmierzą się poprzedni zwycięzcy. Katniss podejrzewa, że władze chcą ją wyeliminować. „Igrzyska Śmierci: W pierścieniu ognia” – TV Puls, godz. 20:00

W pierwszych dniach II wojny światowej, gdy Francja jest bliska porażki, Wielka Brytania obawia się najazdu wojsk niemieckich. Na plażach Dunkierki stacjonują wojska alianckie. Przyszłość Europy Wschodniej zależy od nowo wybranego premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla. Szef rządu musi odeprzeć ataki politycznych oponentów, a także podjąć decyzję, czy negocjować z Hitlerem i ocalić naród brytyjski przed przerażającymi skutkami wojny, czy wezwać Brytyjczyków do walki. „Czas mroku” – TVN 7, godz. 20:00

Czwórka licealistów wchodzi w posiadanie starej konsoli do gier wideo z lat dziewięćdziesiątych XX w., a wraz z nią gry "Jumanji", która szybko porywa ich do wirtualnego świata niebezpiecznej dżungli. Nastolatkowie przeobrażają się w awatary i walczą o przetrwanie. Spencer staje się odważnym łowcą przygód, fan piłki Fridge zamienia się w Einsteina, popularna Bethany przybiera postać profesora w średnim wieku, a niepozorna Martha wciela się w nieustraszoną wojowniczkę.

„Jumanji: Przygoda w dżungli” – Polsat, godz. 20:05

Trzy amerykańskie dziewczyny, zafascynowane licznymi opowieściami i filmami o Paryżu, postanawiają w końcu wybrać się na organizowaną przez biuro turystyczne wycieczkę do stolicy Francji. Wyprawa okazuje się dużo mniej ekscytująca, niż się spodziewały. Postanawiają więc odłączyć się od grupy i wślizgują się do holu luksusowego hotelu. Jedna z nich zostaje omyłkowo wzięta za członkinię brytyjskiej rodziny królewskiej. Wkrótce nudna wycieczka do Paryża zmienia się w szalone wakacje w Monte Carlo.

„Monte Carlo” – TVP 2, godz. 21:05