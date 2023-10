Program telewizyjny na środę, 04.10.2023. Co warto obejrzeć w środę, 04.10.2023 w TV?

Program tv na środę, 04.10.2023 r.:

W centrum jednego z wielkich miast wśród biurowców stoi domek otoczony ogródkiem. Jego mieszkańcy, Maniek i Gienia Koselowie, nie marzą o przeprowadzce do nowoczesnych apartamentowców. Mańkowi sen z powiek spędza los dwójki dorosłych dzieci - Zosi i Janka. Żadne z nich nie wstąpiło jeszcze w związek małżeński. Słynący z licznych romansów Janek jest wziętym ginekologiem, a inteligentna, ale raczej zasadnicza Zosia pracuje jako specjalistka od public relations. Kosela stawia więc sobie za punkt honoru doprowadzenie dzieci do ołtarza.

„Zróbmy sobie wnuka” – Polsat, godz. 20:05

Klaudia El Dursi zaprosiła kolejną grupę singli do luksusowej willi nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Uczestnicy programu mają tylko kilka dni, by stworzyć udane związki. Postarają się przetrwać cotygodniowe Rajskie Rozdania. Panama to idealna sceneria dla rodzących się uczuć, stanowi również tło dla miłosnych intryg, przyjacielskich układów i przemyślanych strategii. Nowi uczestnicy zaskoczą widzów.

„Hotel Paradise” – TVN 7, godz. 20:00