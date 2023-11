Program telewizyjny na środę, 08.11.2023. Co warto obejrzeć w środę, 08.11.2023 w TV?

Program tv na środę, 08.11.2023 r.:

Słodkie momenty i trzaskanie drzwiami, zdrady i powroty. To musi być miłość. Trzy siostry oraz ich mama muszą zaprowadzić raz a dobrze porządek w uczuciowym życiu, w którym mieszają im niesforni faceci. Plejada polskich gwiazd w romantycznej komedii rozgrywającej się w scenerii świąt Bożego Narodzenia.

„To musi być miłość” – Polsat, godz. 20:00

Niedaleka przyszłość. Stany Zjednoczone są podzielone na dwanaście okręgów. Raz w roku przedstawiciele każdego z nich stają do walki na śmierć i życie w Igrzyskach Śmierci. Telewizja transmituje krwawą rozgrywkę. By ratować młodszą siostrę, do zawodów zgłasza się dziewczyna o imieniu Katniss, której udaje się odmienić oblicze widowiska.

„Igrzyska śmierci” – TV Puls, godz. 20:00

Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła podejście Polaków do seksu. Zanim "Sztuka kochania" podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjonizowała seksualność obywateli PRL-u, jej autorka musiała przejść długą drogę. Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej obyczajowości i na próby dogadania się z cenzurą. Opowieść o powstaniu "Sztuki kochania" jest jednocześnie historią rewolucji seksualnej w Polsce czasów socjalizmu.

„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” – TVN 7, godz. 21:00