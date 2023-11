Program telewizyjny na środę, 1.11.2023. Co warto obejrzeć w Święto Zmarłych w TV?

Wychowany na paryskich przedmieściach imigrant z Senegalu - drobny złodziejaszek Driss - wychodzi z więzienia. Aby uzyskać prawo do zasiłku, musi odwiedzić kilku pracodawców. Trafia do sparaliżowanego Philippe'a. Swoją bezpośredniością wzbudza zainteresowanie milionera. Zgorzkniały mężczyzna proponuje mu zatrudnienie na okres próbny. Wkrótce okazuje się, że nienawykły do pracy Driss nadspodziewanie dobrze radzi sobie w roli pielęgniarza. Z czasem między niewykształconym chłopakiem i bogaczem arystokratycznego pochodzenia rodzi się przyjaźń. „Nietykalni” - TVN, godz. 21:00

Amerykańska aktorka Grace Kelly zostaje żoną księcia Monako i porzuca pełną sukcesów karierę filmową. Po kilku latach otrzymuje zawrotną, wartą milion dolarów, propozycję powrotu na plan. Księżna prosi swojego męża, Rainiera III, o pozwolenie na przyjęcie roli w filmie "Marnie" Alfreda Hitchcocka. Tymczasem sytuacja polityczna w Monako staje się coraz mniej stabilna. Grace czeka trudna decyzja.

„Grace, księżna Monako” - TVP 2, godz. 21:55

Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na angaż pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty przygrywa bywalcom podrzędnego lokalu. Gdy drogi tych dwojga krzyżują się, łączy ich wspólne pragnienie, by zacząć robić to, co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się rozwijać, coraz mniej mają czasu dla siebie nawzajem.

„La La Land” - TVP 2, godz. 23:50