Program telewizyjny na środę, 13.09.2023. Co warto obejrzeć w środę, 13.09.2023 w TV?

Program ukazuje życie zamożnych warszawianek, w którym pieniądze i luksus mieszają się z emocjami, intrygami, sojuszami i konfliktami. Uczestniczki - Anita Kuś-Munsanje, Magda Pyć-Leszczuk, Barbara Sobczak, Anna Szubierajska, Monika Żochowska, Sara Koślińska, Kasia Przydryga, Monika Goździalska i Anna Wrońska - zostały wybrane w drodze castingu. Zajmujące się różnymi branżami kobiety same zapracowały na swój sukces. Łączą je charyzma, pasja i zamiłowanie do pięknych rzeczy. „The Real Housewives. Żony Warszawy” – Polsat, godz. 20:05

W programie relacje par zostaną poddane próbie poprzez rozdzielnie partnerów i umieszczenie ich w dwóch oddzielnych willach, gdzie otoczeni będą atrakcyjnymi singlami przeciwnej płci. Podczas pobytu uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe znajomości. Widzowie przekonają się, czy miłość okaże się wystarczająco silna, by pary przetrwały pokusy i wyzwania, z którymi będą stykać się na wyspie. „Temptation Island Polska” – Polsat, godz. 21:05

Magda i Arek od lat są zgraną parą; mają pod opieką chorego dziadka. Ich syn Tomek jest w długoletnim związku ze swoją dziewczyną, Asią. Magda, która jest nauczycielką w katolickim liceum, ukrywa fakt, że woli kobiety. Arek nieustannie szuka nowej pracy, a Tomek nie chwali się, że jest popularny w sieci. W końcu zmęczona życiem w ukryciu Magda postanawia iść za głosem serca, a to powoduje kolejne niespodziewane wydarzenia. „Czarna owca” – TVN 7, godz. 21:00

Po sukcesie perfidnego zakładu dotyczącego uwiedzenia i porzucenia dwóch ufnych i niewinnych koleżanek ze szkoły Jason Argyle i Patrick Bales, zepsuci i niemoralni studenci Prestridge College, kierują zainteresowanie w stronę Cassie Marteuil. Jest to kobieta tak zimna i wyrachowana, że wynosi pojęcie seksualnej manipulacji na nowe poziomy.

„Szkoła uwodzenia III” – Super Polsat, godz. 21:05

Latem 1939 r. "Rudy", "Zośka" i "Alek" kończą liceum. We wrześniu wybucha wojna. Przyjaciele podejmują walkę z okupantem. Organizują akcje "małego sabotażu", z czasem przechodzą do Grup Szturmowych, gdzie obejmują dowództwo. Stają się żołnierzami, muszą zabijać. W 1943 r. gestapo aresztuje "Rudego" i jego ojca. Pomimo tortur "Rudy" milczy. Koledzy postanawiają go odbić. Po słynnej Akcji pod Arsenałem umiera "Alek". Tego dnia umiera też "Rudy". W odwecie za atak Niemcy rozstrzeliwują 140 Polaków i Żydów. "Zośka" ginie kilka miesięcy później.

„Kamienie na szaniec” – TVP 1, godz. 22:20