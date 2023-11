Program telewizyjny na środę, 15.11.2023. Co warto obejrzeć w środę, 15.11.2023 w TV?

W dawnej Ameryce Północnej istnieje państwo Panem, z imponującą stolicą - Kapitolem, otoczoną przez dwanaście dystryktów. Raz w roku każdy dystrykt musi dostarczyć chłopca i dziewczynę, by wzięli udział w Głodowych Igrzyskach - turnieju na śmierć i życie. Katniss prześladują wspomnienia związane z udziałem w krwawych zmaganiach. Prezydent Snow przystępuje do organizacji turnieju, w którym zmierzą się poprzedni zwycięzcy. Katniss podejrzewa, że władze chcą ją wyeliminować. „Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia” – TV Puls, godz. 20:00

Nauczycielka Monika prowadzi sekretne drugie życie jako modelka, by spłacić długi ojca. Podczas jednej z sesji zdjęciowych poznaje popularnego dziennikarza i kobieciarza, Enzo, którego do udziału w reklamie zmusiła jego szefowa i kochanka, Alicja. Dwójka modeli staje się zaciętymi wrogami, ale od nienawiści jest tylko jeden krok do miłości.

„Miłość do kwadratu” – Polsat, godz. 20:00

Test przygotowano we współpracy z PZPN i MEiN jako finałowy etap ogólnopolskiego projektu "Poznaj Polskę na sportowo". W studiu TVP wystąpi 16 dziecięcych drużyn, w skład których wchodzą zwycięzcy konkursów na poziomie wojewódzkim. Każdą drużynę tworzą dwaj chłopcy i dwie dziewczynki oraz kapitanowie - znani artyści i sportowcy, m.in. Katarzyna Ankudowicz i Bogdan Kalus. Ważnym elementem programu będą występy artystyczne na żywo. Wystąpi Kuba Szmajkowski.

„Wielki test o piłce nożnej” – TVP 1, godz. 21:10