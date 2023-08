Program telewizyjny na środę, 16.08.2023. Co warto obejrzeć w środę, 16.08.2023 w TV?

Program tv na środę, 16.08.2023 r.:

Stany Zjednoczone, rok 1933. John Dillinger, warunkowo zwolniony z więzienia po 9 latach pozbawienia wolności, uwalnia kilku więźniów z zakładu karnego w Michigan City w Indianie. Po pobycie na farmie zbiegowie, Harry "Pete" Pierpont, Homer van Meter i Ed Shouse, postanawiają przenieść się do Chicago. Tam razem z Dillingerem dokonują serii napadów na banki. Są nieuchwytni, a policja jest bezsilna. Dyrektor biura śledczego ogłasza Johna Dillingera "wrogiem publicznym nr 1". Złapanie bandyty staje się głównym celem agenta FBI Melvina Purvisa.

„Wrogowie publiczni” – TVN 7, godz. 20:00

Adam Cassidy jest wschodzącą gwiazdą międzynarodowej korporacji technologicznej. Wystarczy jednak jeden błąd, by Adam został zmuszony do zaryzykowania wszystkiego, co udało mu się osiągnąć. Młody mężczyzna staje się korporacyjnym szpiegiem, a jego zadaniem jest zdobycie sekretów handlowych konkurencyjnej firmy. W ten sposób trafia do bezlitosnego świata bogatych ludzi. Dostaje się w środek morderczej, wieloletniej rozgrywki pomiędzy dwoma gigantami branży technologicznej: Nicolasem Wyattem i Jockiem Goddardem.

„Paranoja” – TVP 1, godz. 20:35