Program telewizyjny na środę, 18.10.2023. Co warto obejrzeć w środę, 18.10.2023 w TV?

Franek, Zenobiusz i Tomek razem pracują w śląskiej fabryce samochodów, razem spędzają wolny czas i razem zostają zwolnieni. Posiadacz najwyższej odprawy, Franek, zaprasza kolegów na weekend w Warszawie. Gdy bez grosza wracają ze stolicy wypożyczonym autem z niemiecką rejestracją, po drodze kończy im się paliwo. Komendant Grygalewicz bierze ich za wyczekiwanych inwestorów z Niemiec. Rozpoczyna to lawinę zdarzeń, która wstrząsa kompanami i społecznością malowniczego Zarzecza. „Wkręceni” – Polsat, godz. 20:00

Dziennikarz John Klein traci w wypadku samochodowym żonę. Po jej śmierci odnajduje jej notatnik z rysunkami dziwnej, przypominającej owada postaci. Od tej pory w życiu Kleina zaczynają mieć miejsce niewytłumaczalne zjawiska. Trafia on do miasteczka, którego mieszkańcy opowiadają historie o postaci z rysownika żony. Twierdzą, że tajemnicza istota przekazywała im informacje o wypadkach i katastrofach. John zatrzymuje się w miasteczku na dłużej, by napisać o tym reportaż.

„Przepowiednia” – TV 4, godz. 21:00

Hobbit Bilbo Baggins w towarzystwie Gandalfa i dowodzonych przez Thorina Dębową Tarczę krasnoludów kontynuuje podróż przez Śródziemie. Celem wyprawy jest odzyskanie Ereboru - dawnego królestwa krasnoludów. Przemierzając kolejne krainy i stykając się z ich mieszkańcami, bohaterowie zbliżają się coraz bardziej do siedziby Smauga - smoka stanowiącego największe niebezpieczeństwo spośród wszystkich, które stanęły na ich drodze.

„Hobbit: Pustkowie Smauga” – TV Puls, godz. 20:00