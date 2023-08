Program telewizyjny na środę, 9.08.2023. Co warto obejrzeć w środę, 9.08.2023 w TV?

Katniss przebywa w odizolowanym podziemnym Dystrykcie 13. Dziewczyna powraca do zdrowia i zostaje przedstawiona nowej przywódczyni rebeliantów, Almie Coin. Pani prezydent prosi ją, by stała się Kosogłosem, symbolem buntu, ale ona odmawia. Tymczasem rebelianci pod wodzą Almy Coin przygotowują się do walki z dyktatorską władzą. Widząc, że Peeta ulega manipulacjom Kapitolu, Katniss ostatecznie przyłącza się do walczących.

„Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część I” – TV Puls, godz. 20:00

Nepal, rok 2001. Trwa wojna domowa. W małej wiosce pochodzący z innych kast społecznych 12-letni przyjaciele Prakash i Kiran marzą o posiadaniu kury. Dzięki niej mogliby zarabiać na sprzedaży jajek i kupować, to, czego potrzebują. Tymczasem siostra biedniejszego chłopca, Prakasha, w sekrecie przyłącza się do maoistów, którzy aresztują szwagra Kirana. Próbujący zdobyć kurę chłopcy muszą stawić czoła otaczającej ich rzeczywistości.

„Czarna kura” – TVP Kultura, godz. 20:00