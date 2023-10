Program telewizyjny na wtorek, 10.10.2023. Co warto obejrzeć we wtorek, 10.10.2023 w TV?

Program tv na wtorek, 10.10.2023 r.:

Czy tym razem któryś z wojowników zdobędzie Górę Midoriyama i wygra główną nagrodę w wysokości 150 tys. zł oraz prestiżowy tytuł pierwszego w Polsce Ninja Warrior? W kolejnym sezonie zaskoczą nas zupełnie nowi zawodnicy - utytułowani sportowcy i mistrzowie rozmaitych dyscyplin. Nie zabraknie również wielokrotnych zdobywców toru Ninja, którzy z sezonu na sezon pokazują swoją ponadprzeciętną sprawność. W tym programie nie ma jednak pewniaków. I to właśnie budzi największe emocje. Podgrzewać je będzie niezastąpiona prowadząca Karolina Gilon oraz najbystrzejsi komentatorzy: Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski.

„Ninja Warrior Polska” – Polsat, godz. 20:05

Przed laty May była świadkiem śmierci rodziców, którzy zostali zamordowani przez członków mafijnej rodziny Leonów. Przysięgła wtedy, że sprawcy zostaną ukarani. Próbując zbliżyć się do Leonów, May zostaje kochanką Tomasa, syna bossa kartelu. Któregoś dnia poznaje Raya Quicka, byłego agenta CIA i specjalistę od materiałów wybuchowych, który wycofał się ze służby. Ray ulega urokowi May i zostaje uwikłany w jej plany wyrównania rachunków z Kubańczykami.

„Specjalista” – TVN 7, godz. 21:00