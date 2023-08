Program telewizyjny na wtorek, 15.08.2023. Co warto obejrzeć we wtorek, 15.08.2023 w TV?

Program tv na wtorek, 15.08.2023 r.:

Balian jest kowalem, który po stracie rodziny prawie utracił wiarę. Odnajduje jednak sens, kiedy spotyka rycerza Godfreya z Ibelinu, krzyżowca, który na krótko powrócił do Francji. Mężczyzna ujawnia się jako ojciec Baliana i pokazuje mu prawdziwe znaczenie rycerstwa, zabierając go na wyprawę przez kontynenty, do Świętego Miasta. Balian dojrzewa do przywództwa i decyduje się wykorzystać odwagę oraz umiejętności do obrony Jerozolimy.

„Królestwo niebieskie” - Polsat, godz. 20:00

Georgia, Amerykanka greckiego pochodzenia, zniechęcona niepowodzeniami w miłości i pracy zawodowej, postanawia zamieszkać w Grecji, by tam odnaleźć radość życia. Zostaje pilotem wycieczek, lecz panujące w kraju beztroska i dezorganizacja dają jej się mocno we znaki. Także postawa turystów rozczarowuje. Domagają się wycieczek na plaże i bazary, a oglądanie zabytków i ruin tylko ich nudzi. Georgia decyduje się rzucić pracę. Musi zaopiekować się jeszcze jedną grupą urlopowiczów.

„Moja wielka grecka wycieczka” - TVP 2, godz. 20:00