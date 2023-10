Program telewizyjny na wtorek, 17.10.2023. Co warto obejrzeć we wtorek, 17.10.2023 w TV?

„Ninja Warrior Polska” to liga Najlepszych z Najlepszych. W finale 8. polskiej edycji tego międzynarodowego hitu wystąpią zawodnicy, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty w poprzednich odcinkach. Czy tym razem któryś z wojowników zdobędzie Górę Midoriyama i wygra główną nagrodę w wysokości 150 tys. zł oraz prestiżowy tytuł pierwszego w Polsce Ninja Warrior? Program poprowadzą: Karolina Gilon, Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski. „Ninja Warrior Polska” – Polsat, godz. 20:05

Ceniony chirurg z Chicago, doktor Richard Kimble, został oskarżony o zamordowanie żony. Dowody świadczą przeciwko niemu, to on znalazł śmiertelnie ranną Helen. Policja ignoruje jego relację o napadzie jednorękiego mężczyzny. Po zakończeniu procesu Kimble zostaje skazany na śmierć. Ucieka jednak z autobusu przewożącego więźniów, by rozpocząć poszukiwania mordercy. Chce pomścić ukochaną żonę i oczyścić się z zarzutów. Za nim rusza pościg, któremu przewodzi uparty i wytrwały agent federalny, szeryf Sam Gerard.

„Ścigany” – TVN 7, godz. 21:00