Program telewizyjny na wtorek, 19.09.2023. Co warto obejrzeć we wtorek, 19.09.2023 w TV?

Program tv na wtorek, 19.09.2023 r.:

Film to prawdziwa historia Micky'ego Warda oraz niełatwej drogi, którą musiał pokonać, by stać się mistrzem bokserskim. Jego przyrodni brat stoczył się na dno i wylądował w więzieniu po zawodowej porażce. By odkupić grzechy przeszłości, odzyskać utraconą dumę i uratować rodzinę, zostaje trenerem młodszego brata i pomaga mu walce o zdobycie najważniejszego tytułu.

„Fighter” – TV Puls, godz. 20:00

"Ninja Warrior Polska" to liga Najlepszych z Najlepszych. W 8. polskiej edycji tego międzynarodowego hitu wystąpią zawodnicy, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty w poprzednich sezonach. Program poprowadzą: Karolina Gilon, Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski.

„Ninja Warrior Polska” – Polsat, godz. 20:05

Emil po aferze z karetką jest załamany i boi się, że trafi do poprawczaka. Z kolei Emilka dostaje w domu burę od Malwiny, przez co jest później zła na kolegę. Tymczasem Sokalskich odwiedza Hubert. Proponuje zabrać chłopca do dyspozytorni, by zobaczył, na czym polega praca ratowników i zrozumiał, jak niebezpieczny był jego żart. Bogusia odzyskuje wolność i kłóci się z Mirkiem, gdy ten żąda od niej zwrotu skradzionych rzeczy. Chłopak postanawia śledzić babcię, przez co zalicza nieobecność w szkole, co niepokoi Damiana. W ciągu dnia Bogusia znów wpada z Danką w kłopoty, gdy za pijaństwo zostaje wyrzucona z lokalu, w którym chwilę później ktoś rozbija witrynę. Mirek zeznaje, że kamieniem w szybę rzuciła jego babcia. Vincenzo próbuje przekonać swoich klientów do cudownych ostryg z Sycylii. Gdy do Feel Good wraca Halicka - kontrolerka z Urzędu Skarbowego - Włoch zaczyna zachwalać erotyczne zalety małży również przed nią. Kobieta jest oburzona. A Żabcia, widząc jak jej ukochany próbuje urzędniczkę czarować, czuje ukłucie zazdrości.

„Barwy szczęścia” – TVP 2, godz. 20:10