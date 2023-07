Program telewizyjny na wtorek, 25.07.2023. Co warto obejrzeć we wtorek, 25.07.2023 w TV?

Trzecia część serii o wojnie między dwiema frakcjami robotów. Sam Witwicky z pomocą Autobotów dwukrotnie uratował świat przed niebezpieczeństwem. Niemniej doświadczenia te nie wpływają na jego sukcesy zawodowe. Wkrótce kolejny raz będzie musiał stanąć do walki u boku Optimusa Prime'a. W tym starciu złowieszcze Deceptikony mają olbrzymią przewagę. Wiele wskazuje na to, że ani ludzie, ani broniące Ziemi Autoboty nie będą w stanie powstrzymać nadchodzącej zagłady. „Transformers: Ciemna strona Księżyca” - Polsat, godz. 20:00

Prezes klubu sportowego "Tęcza" Ryszard Ochódzki, zwany Misiem, ma wyjechać do Londynu. Zostaje zatrzymany, ponieważ z jego paszportu wyrwano kilka kartek. Ochódzki podejrzewa żonę, Irenę, która chciała uniemożliwić lub opóźnić jego wyjazd i dotrzeć do Londynu przed nim. Małżonkowie założyli przed laty konto w jednym z londyńskich banków. Odejście Ireny zmusiło ich do podzielenia dóbr. Pieniędzmi zdeponowanymi za granicą żadne z nich nie chce się dzielić z drugą stroną. „Miś” - TVP2, godz. 21:00

35-letni John Bennett chce się ustatkować. Znalazł dziewczynę, z którą chce spędzić resztę życia. Problem polega na tym, że nie potrafi rozstać się z misiem, którego dostał w dzieciństwie pod choinkę. Mały John pragnął, by pluszak ożył i tak się stało. Od tej pory Ted i John są nierozłączni. Lubią napić się razem piwa, zapalić i lekceważyć obowiązki. Ted sprowadza dziewczyny do domu Lori, bywa cyniczny i złośliwy. Lori ma dość życia w trójkącie i stawia Johnowi ultimatum. „Ted” - TVN 7, godz. 20:00

Danny to mężczyzna o umyśle dziecka, którego Bart, jego "pan i właściciel", wyszkolił na idealną maszynę do zabijania. Perfekcyjną znajomość wschodnich sztuk walki wykorzystuje w nielegalnych zawodach i przynosi szefowi spore zyski. Kiedy po wypadku samochodowym Bart trafia do szpitala i zapada w śpiączkę, Danny musi radzić sobie sam. Poznaje niewidomego pianistę , który jako pierwszy traktuje go jak pełnowartościowego człowieka.

„Człowiek pies” - TV Puls, godz. 20:00