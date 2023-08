Program telewizyjny na wtorek, 8.08.2023. Co warto obejrzeć we wtorek, 8.08.2023 w TV?

Kojot ma trudne życie. Wszędzie czyhają na niego pułapki, a kiedy już w którąś wpadnie, gotów jest nawet odgryźć sobie łapę, by wydostać się na wolność. W podobnej sytuacji znajduje się Kuba, młody, niespełniony rysownik komiksów, który zakochuje się w znanej piosenkarce Noemi, powiązanej ze światem gangsterskim. W ten sposób naraża się jej ojczymowi, który dybie na jego życie. „Poranek kojota” – Stopklatka, godz. 20:00

Kontynuacja opowieści o bohaterach filmu "Kogel-mogel". Kasia i Paweł przenoszą się na wieś. Ojciec Kasi ingeruje w plany młodych. Pragnie wnuka. Kasia nie chce dziecka, marzy o studiach. Pojawia się Wolański, który obiecuje pomoc Kasi w spełnieniu jej marzeń. Dziewczyna wyjeżdża do Warszawy, skąd wraca w odmiennym stanie ku wielkiej radości rodziców. „Galimatias, czyli kogel-mogel II” – TVP 2, godz. 21:00

W 1978 roku Barry Seal, amerykański pilot pracujący dla Trans World Airlines, zostaje zwerbowany przez CIA. Na zlecenie agencji lata samolotem i wykonuje różne misje w Ameryce Południowej. Jego działalność przykuwa uwagę kartelu z Medellín. Pablo Escobar potrzebuje człowieka mającego umiejętności Seala, więc proponuje mu współpracę. W krótkim czasie Barry staje się przemytnikiem narkotyków i broni, zyskując przydomek "Gringo, który zawsze dostarcza towar".

„Barry Seal, król przemytu” – TVN, godz. 21:35

Emma jest wzorową i lubianą przez wszystkich licealistką. Jej rówieśnik Dean McMullen to jej przeciwieństwo. Chłopak sprawia kłopoty nauczycielom i nie ma zbyt wielu przyjaciół. Obydwoje biorą udział w szkolnej wycieczce do Trynidadu. Podczas nocnej imprezy na łodzi Emma wypada za burtę. Dean rusza jej na pomoc. Młodym udaje się dopłynąć do szalupy. Prąd morski zmiata ich na bezludną wyspę. Para jest odcięta od świata i zdana tylko na siebie.

„Błękitna laguna: Przebudzenie” – Super Polsat, godz. 22:10