Przemysław Babiarz ma przepiękną żonę. To Marzena pomogła mu po bolesnym rozwodzie znów uwierzyć w miłość!

Przemysław Babiarz ma przepiękną żonę

Przemysław Babiarz od lat należy do grona najpopularniejszych dziennikarzy sportowych w naszym kraju. Urodzony w 1963 roku dziennikarz początkowo swoją zawodową przyszłość planował związać z aktorstwem. Jednak w pewnym momencie, w życiu Przemysława Babiarza nastąpił przełom. Przeprowadził się on do Warszawy, gdzie postanowił spróbować swoich sił w dziennikarstwie telewizyjnym i jak się dziś okazuje, zrobił to skutecznie!

Okazuje się, że impulsem do zmiany teatralnej sceny na studio telewizyjne było rozstanie Przemysława Babiarza ze swoją pierwszą żoną, z którą wspólnie wychowywał syna. Koniec jego małżeństwa był dla niego wyjątkowo bolesny, gdyż jak stwierdził swego czasu w rozmowie z „Rewią”, którą przytacza Viva!: „To nie był jego wybór”.