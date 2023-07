Roksana Węgiel na Instagramie. Najnowsze zdjęcia młodej piosenkarki

Roksana Węgiel to polska piosenkarka popowa, która zyskała popularność dzięki wygranej w pierwszej edycji programu The Voice Kids oraz 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Roxie Węgiel od najmłodszych lat interesowała się śpiewem i uczęszczała na lekce śpiewu. Na swoim koncie ma wiele popularnych piosenek, które przypadły do gustu młodszym i starszym fanom. Jej debiutancki album został wydany w 2019 r. - "Roksana Węgiel". Na Instagramie dzieli się fotkami z życia prywatnego, sesji zdjęciowych i tras koncertowych.