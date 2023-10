Rolnik szuka żony - co u Asi i Kamila? Sprawdzamy na Instagramie

Rolnik szuka żony

“Rolnik szuka żony” to polski program typu reality show. Emitowany jest na stacjach TVP1 i prowadzony jest przez Martę Manowską. Początki programu sięgają 2014 r.

Do programu zgłasza się grupa rolników, a także kandydaci oraz kandydatki na partnera. Kandydaci proszeni są o przesłanie listu do wybranego rolnika. Pięciu rolników, do których przyszła największa ilość listów przechodzą do dalszego etapu. Wybierają osoby, którymi są zainteresowani i zapraszają ich do siebie do gospodarstwa.

Uczestnicy przez pewien czas zapoznają się ze sobą i stopniowo żegnają kolejnych kandydatów. Na koniec podejmują ostateczną decyzję, czy chcą pozostać parą. Jeśli tak to odwiedzają rodzinę swoich wybranków lub wybranek i odbywają romantyczną podróż.

Co u Asi i Kamila?

Jedną z par, którą połączył program jest właśnie Asia i Kamil. Byli uczestnikami 8 edycji programu, który był emitowany w 2021 r.