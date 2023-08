Rolnik szuka żony - Instagram. Nowe zdjęcia na profilu

Rolnik szuka żony

"Rolnik szuka żony" to polski program rozrywkowy typu reality show. Na antenie TVP1 możemy oglądać go od 2014 r. Prowadzony jest przez Martę Manowską. "Rolnik szuka żony" dwukrotnie zdobył nagrodę Telekamery "Tele Tygodnia".

W programie grupa singli (rolników i rolniczek) poszukuje partnerki lub partnera do życia. Do wybranej grupy singli przesyłane są listy od kandydatów i kandydatek. Do następnego etapu przechodzą single, którzy otrzymali największą liczbę listów. Następnie to oni wybierają spośród zgłoszeń osoby, które chcą zaprosić do swojego gospodarstwa. Przez następny etap single zapoznają się z kandydatami. W gospodarstwie podejmują ostateczny wybór. Jeśli zdecydują się na wybrankę/wybranka odbywają podróż do rodziny wybranej osoby i udają się w romantyczną wyprawę.