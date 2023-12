„Rolnik szuka żony”. Kasia Cecot już dawno nie rozpacza po Tomku! Znów dała sobie szansę na miłość! Karol Gawryś

Choć widzowie wciąż rozpamiętują to, co się wydarzyło w finale 10. edycji programu „Rolnik szuka żony”, to wielu z nich nadal chętnie śledzi losy bohaterów poprzednich edycji show. Niedawno fani programu żyli tematem rozstania Kasi i Tomka z poprzedniej 9. edycji. Wygląda na to, że piękna 23-latka już zdążyła się pozbierać po rozstaniu z rolnikiem i znów dała sobie szansę na miłość!