Sabrina Carpenter jest zabójczo piękna! Co za nogi! To najzgrabniejsza kobieta na świecie?

Kim jest Sabrina Carpenter?

Sabrina Carpenter urodziła się 11 maja 1999 roku w Quakertown. Już jako dziecko brała udział w konkursach wokalnych i tanecznych, a gdy miała 13 lat, to razem z rodziną przeprowadziła się do Los Angeles w Kalifornii, żeby mieć większą szansę na medialną karierę. Już w 2009 roku zaczęła publikować na YouTube swoje covery znanych piosenek, a rok później nagrała swój pierwszy autorski utwór pt. „Catch My Breath”. Brała udział w różnych konkursach muzycznych, jak np. The Next Miley Cyrus Project.