Sanatorium miłości - Instagram. Nowe zdjęcia na profilu

Ach, co to był za ślub❗💐👩‍❤️‍👨 Iwona i Gerard, uczestnicy 2. edycji #SanatoriumMiłości dziś powiedzieli sobie TAK 💕💍🥂 Nowożeńcom gratulujemy z całego serca 🥰💖 A Was zapraszamy do składania życzeń❗🤩

#bądźmyrazemtvp