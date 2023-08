Spotify - notowanie 7.08.2023. Zobacz, jak wygląda lista hitów

Lista przeboj贸w z dzisiaj - TOP3 hity na dzi艣

Oto najnowsze notowanie listy przeboj贸w z 07.08.2023. Czy s艂ucha艂e艣 ju偶 hitu: What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"]? Piosenki mo偶esz pos艂ucha膰 na Spotify, teledysk mo偶esz zobaczy膰 na YouTube. Opr贸cz niej, na naszej li艣cie przeboj贸w znajdziesz te偶 inne przeboje, kt贸re wpadaj膮 w ucho. Kt贸re pozycje z naszej listy przeboj贸w trafi艂y w Tw贸j gust? Kt贸ry przeb贸j sprawia, 偶e Twoje serce bije mocniej? Przy kt贸rym Twoje nogi rw膮 si臋 do ta艅ca? Zapraszamy do naszej listy przeboj贸w!

1. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)