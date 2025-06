Tak wyglądał ślub Sławosza Uznańskiego. Widzieliście, jak polski astronauta przysięgał miłość swojej żonie?

Chcielibyśmy poinformować Was, że zaręczyliśmy się ostatniego lata w Teksasie i 02.01.2025 wzięliśmy ślub podczas kameralnej ceremonii w naszej rodzinnej Łodzi. Serdecznie dziękujemy Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej za udzielenie nam ślubu. Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo, jak i życzliwość wielu osób, która pozwoliła nam dbać o nasze uczucie w ciszy aż do dziś – czytamy we wpisie pary opublikowanym po ich ślubie.