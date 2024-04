Tak wyglądała młodziutka Iga Nowakowska. Już jako małolata brylowała wśród gwiazd!

Tak wyglądała młodziutka Ida Nowakowska

Ida Nowakowska to postać, którą zna niemal każdy. Piękna prezenterka zdobyła rozgłos jako... tancerka, kiedy to w 2007 roku uczestniczyła w pierwszej edycji programu rozrywkowego TVN „You Can Dance – Po prostu tańcz”. Choć nie udało jej się wygrać tanecznego show, to nie przeszkodziło jej to w tym, aby 9 lat później zasiadać już w składzie jego jury, a w 2018 roku związać się z Telewizją Polską i stać się jedną z jej największych gwiazd.

Większość fanów Idy Nowakowskiej po raz pierwszy usłyszało o niej w momencie, gdy ta jako 17-latka pojawiła się na przesłuchaniach w „You Can Dance”. A jak wyglądała nim udało jej się zaistnieć medialnie? Możemy się tego dowiedzieć dzięki innemu aktorowi - Adamowi Fidusiewiczowi - który swego czasu udostępnił na swoim Instagramie wspólne zdjęcie z Idą Nowakowską.