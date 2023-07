Tak wyglądały śluby uczestników „Sanatorium miłości”. Niektóre odbyły się z prawdziwą pompą!

Tak wyglądały śluby uczestników „Sanatorium miłości”!

„Sanatorium miłości” jest jednym z niekwestionowanych hitów TVP. Od 2019 roku, telewidzowie z wypiekami na twarzy śledzą losy uczestników słynnego randkowego show dla seniorów, w którym ci nie bacząc na swój wiek starają się ponownie znaleźć miłość na całe życie. Ostatnio widzowie mogli oglądać miłosne zmagania kuracjuszy w 5. edycji „Sanatorium miłości”. Choć żaden z nich finalnie nie znalazł miłości w programie, to szczęście uśmiechnęło się do jednego z nich już po zakończeniu programu. Mowa tutaj o Darku, który dopiero co wziął ślub z Jolą, którą poznał po zakończeniu emisji show. Dariusz nie jest jednak jedynym kuracjuszem, który miał okazję stanąć na ślubnym kobiercu.